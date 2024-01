In einem kürzlichen Auftritt in der CNBC-Sendung Squawk on the Street räumte Cramer ein, dass Warren Buffett und der verstorbene Charlie Munger blind für das Potenzial von Bitcoin waren. "Der verstorbene Charlie Munger, der bei so vielen Dingen so brillant war, war blind für dieses Thema", so Cramer. Er bezeichnete die Kryptowährung als "technologisches Wunderwerk", das nicht getötet werden könne, weil es hier sei, um zu bleiben. Er sagte, dass der Vermögenswert eine Realität ist, mit der sich viele auseinandersetzen müssen.

Cramer galt früher als notorischer Krypto-Kritiker. Seine Erfolgsbilanz von zweifelhaften Aufrufen hat zur Schaffung des Inverse-Cramer-Memes und sogar eines Inverse-Cramer-ETFs geführt, der das Gegenteil von Cramers Aktienauswahlen verfolgt. Seine jüngsten positiven Kommentare zu Bitcoin haben bei einigen Krypto-Enthusiasten Bedenken ausgelöst, die befürchten, dass dies ein Zeichen für einen bevorstehenden Marktabschwung sein könnte.