FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Großküchenausstatters Rational haben ihre Kurskorrektur am Freitag fortgesetzt. Am Vortag hatte eine positive Ersteinschätzung durch die britische Bank Barclays die Konsolidierung noch vorübergehend gestoppt: Die Aktien hatten am Donnerstag zunächst deutlich zugelegt, aber schon im weiteren Handelsverlauf war das Plus fast komplett geschmolzen. Am Freitag waren die Papiere mit minus 3,7 Prozent auf 628,50 Euro unter den größten Verlierern im MDax .

Die Rational-Papiere schwankten in den vergangenen Monaten deutlich. Vom Zwischenhoch über 700 Euro Ende August, war es bis Ende Oktober auf etwa 520 Euro nach unten gegangen. Bis zum Jahresende folgte dann eine starke Erholung zurück bis knapp über die 700-Euro-Marke.