AKTIE IM FOKUS Weitere Gewinnmitnahmen bei Siemens nach Bofa-Abstufung Die Aktien von Siemens haben am Freitag nach einer verhaltenen Analystenstimme zu den größten Verlierern im Dax gehört. Die Bank of America (Bofa) gab ihre Kaufempfehlung auf; Anleger nahmen nach einer Jahresendrally wie schon in den Tagen zuvor …