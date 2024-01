Graz (ots) - Das STROHBOID Mountain Chalet setzt neue Maßstäbe für exklusives

und nachhaltiges Wohnen in der Zukunft.



STROHBOID präsentiert mit Stolz eine einzigartige Ferienunterkunft, die nicht

nur Luxus, sondern auch ein unvergleichliches Naturerlebnis bietet.



Einzigartiges Design, das begeistert:





Erprobte traditionelle Technik kombiniert mit neuesten innovativeErrungenschaften. Das Mountain Chalet(https://www.strohboid.com/produkte/mountain-chalet) vereint damitbahnbrechendes Design mit nachhaltigem Denken und schafft so eine einzigartigeErfahrung. Das ikonische Holzschindeldach und die Glasfront verbinden die Gästeauf einzigartige Weise mit der Natur, während das Interieur mit einemgemütlichen Bett, einer praktischen Küchenecke, LED-Spotsund einem modernen Bad dem Komfort eines Luxus-Hotelzimmers um nichts nachsteht.Exklusive Rückzugsorte inmitten der NaturDas Mountain Chalet richtet sich an Kunden wie Ferienparks, Natur-Resorts,Hotels oder auch innovative Grundbesitzer, die durch exklusive Ferienunterkünfteihr Konzept zeitgemäß neu definieren möchten. Mit einem Preis von rund 107.000EUR positioniert sich das Chalet im gehobenen Segment und verspricht einenunvergleichlichen Rückzugsort für Gäste, die das Besondere suchen.Einzigartige Merkmale für höchsten Komfort:- Beheizbar und winterfest: Mit Schaf- und Holzwolle isoliert sowie mit einemleistungsstarken Luft-Wärmetauscher ausgestattet, ermöglicht das Chaletangenehme Innentemperaturen bei eisigen Außentemperaturen bis -25 Grad Celsius.- Atemberaubende Statik: Das ikonische Schindeldach und zusätzlicheVerstärkungsbögen gewährleisten Standfestigkeit bei Windspitzen bis zu 160km/hund Schneelasten von bis zu 8m (800kg/m2).- Hoher Wiedererkennungswert:Das einzigartige, geschwungene Design und die hochwertigen Materialienverleihen dem Mountain Chalet(https://www.strohboid.com/produkte/mountain-chalet) einen hohenWiedererkennungswert inmittender Natur.Exklusive Einblicke und Verfügbarkeit:Ausgewählte Kund:innen und Partner hatten bereits im November die Möglichkeit,das Chalet im Showroom in Wiener Neustadt live zu besichtigen. Die erstenLieferungen sind für Q1 2023 geplant, und Vorbestellungen werden bereitsentgegengenommen. Ab dem neuen Jahr ist das Chalet offiziell aufwww.strohboid.com erhältlich. Persönliche Besichtigungstermine im Showroomkönnen ebenfalls direkt mit dem Team vereinbart werden.Weltweite Lieferungen mit persönlichem Touch:STROHBOID zählt mittlerweile Kunden aus über 13 Ländern weltweit, darunterMitteleuropa und Amerika. Diese schätzen den direkten Zugang und die persönlicheBeratung des Teams in allen Phasen der Projektplanung. Etabliert hat sichSTROHBOID durch seine nachhaltigen und exklusiven Pavillons(https://www.strohboid.com/produkte/pavillon) , Outdoor Lounges(https://www.strohboid.com/produkte/lounge) und Glamping-Zelte(https://www.strohboid.com/produkte/glamping-zelt) .Im kommenden Jahr soll die Präsenz durch Expansion nach Skandinavien sowieNordamerika und Kanada weiter ausgebaut werden.Über STROHBOID:STROHBOID bekennt sich zu einer CO2-neutralen Zukunft im Baubereich. Die Visionist es, die Baubranche zu revolutionieren und in eine nachhaltige Ära zu führen."Wir schaffen einzigartige Outdoor-Räume, die die besten Elemente natürlicherBaustoff mit modernster STROHBOID-Technik vereinen. Innovation und effizienteRessourcenverwendung verleihen unseren Produkten Langlebigkeit, Stabilität undein unverkennbares Design.Mit jedem unserer einzigartigen Produkte setzen wir einen Meilenstein auf demWeg zu einer CO2-neutralen Zukunft - eine Welt, in der Wohn-und Arbeitsräume dem genialen Plan der Natur folgen", so das Gründer-Duo MaxSchade & Fritz Walter. "Getragen von dieser Vision, sehen wir uns als Vorreiterfür nachhaltiges Bauen und schaffen durch unser tägliches Handeln Bewusstseinfür die Chancen einer CO2-neutralen Baubranche".Mehr unter: https://www.strohboid.com/Pressekontakt:Kontakt für weitere Informationen:Mario Niederl, Head of CRMEmail: mailto:mario.niederl@strohboid.comWebsite: http://www.strohboid.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/162830/5685638OTS: STROHBOID GmbH