Die Leerverkäufe von BYD-Aktien beliefen sich am 1. Januar auf etwa 5,5 Prozent des Streubesitzes der Aktie in Hongkong, was auf einen wachsenden Pessimismus unter den Optionshändlern hinweist. BYD, ein Indikator für den weltweit größten Markt für Elektrofahrzeuge in China, steht vor zunehmenden Sorgen über die Aussichten des Sektors. Der Druck wächst, da Peking versucht, das Wachstum anzukurbeln und der Wettbewerb härter wird. UOB Kay Hian erwartet, dass das Wachstum der E-Auto-Verkäufe in China bis 2024 auf 17 Prozent halbiert wird. Die Fahrzeugverkäufe von BYD werden voraussichtlich um 24 Prozent auf 3,7 Millionen Einheiten steigen, nach einem Anstieg von über 60 Prozent im Jahr 2023. Die BYD-Aktie ist seit Mitte November um 16 Prozent gefallen, schlechter als der kleinere Konkurrent Li Auto, der zwölf Prozent verloren hat. Analysten erwarten, dass BYD einem wachsenden Wettbewerb durch Konkurrenten ausgesetzt sein wird, die die Möglichkeiten von Huawei nutzen. Trotz der schwierigen Aussichten lautet der Analystenkonsens "Kaufen" und impliziert ein Kurspotenzial von knapp 50 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau.