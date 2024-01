"Es ist der Bereich, in den man derzeit am besten investieren kann", sagte Jeff Currie in der "Squawk Box" von CNBC. "Die Rendite auf das eingesetzte Kapital liegt in vielen Teilen der Welt bei über 20 Prozent, wenn dies der Tiefpunkt ist, und wir sind in Zukunft unterinvestiert."

Currie wies auf die Erwartung hin, dass die US-Notenbank Federal Reserve in diesem Jahr die Zinsen senken wird. Er sagte, dass Rohstoffe jedes Mal in die Höhe schnellen, wenn die Zentralbank die Zinsen im späten Zyklus senkt. Als die Fed im September 2007 die Zinsen senkte, schnellte der Rohölpreis um zehn US-Dollar pro Barrel in die Höhe, so Currie.