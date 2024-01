Laut Jefferies-Analyst Chris Counihan, der in einem aktuellen Bericht am Freitag seine Einschätzungen darlegte, steht der Chemiekonzern vor einem schwierigen Jahresabschluss und einem ähnlich herausfordernden Beginn des neuen Jahres. Counihan führt das angepasste Kursziel auf höhere als ursprünglich erwartete Umsätze der Öl- und Gas-Division Wintershall zurück.

In einem ähnlichen Zug hat die Schweizer Großbank UBS ihr Kursziel für BASF-Aktien von 55 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" beibehalten. Analyst Samuel Perry von der UBS erklärte, dass seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) für das letzte Quartal 2023 über der allgemeinen Marktprognose liegt, jedoch am unteren Ende der Zielspanne des Unternehmens bleibt. Perry hat auch seine Prognose für den freien Cashflow im vergangenen Jahr erhöht und ist hierbei optimistischer als der allgemeine Markt. Er betonte, dass der kürzlich angekündigte Führungswechsel bei BASF voraussichtlich keine wesentlichen Veränderungen in der Unternehmensstrategie nach sich ziehen wird. Insgesamt deutet er darauf hin, dass Investoren sich zunehmend wieder für BASF interessieren könnten.

Sein Kursziel ist eines der höheren am Markt und liegt knapp 24 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag. Laut Marketscreener liegt der Konsens der Analysten sechs Prozent über dem derzeitigen Kursniveau.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

