Norderstedt (ots) - Photovoltaik liegt im Trend - doch mit dem falschen Anbieterkann die Installation einer PV-Anlage für die Hausbesitzer teuer werden. LukasLinthout und Konstantin Tuludis sind die Geschäftsführer der Voltpol GmbH, diehochwertige Photovoltaikanlagen zu fairen Preisen plant und installiert, um dieEnergiekosten ihrer Kunden nachhaltig zu senken. Hier erfahren Sie, was dasAngebot der Voltpol GmbH ausmacht und warum die Kunden bei ihnen Schlangestehen.Spätestens wenn auf dem Dach des Nachbarhauses Solarmodule montiert werden,fragen sich Eigenheimbesitzer, ob es nicht an der Zeit ist, die eigene PV-Anlagein Angriff zu nehmen: Die Energiepreise steigen und gerade war eine hoheNachzahlung fällig. Trotzdem zögern viele Menschen, weil in den Medien immerwieder von langen Lieferzeiten und unseriösen Anbietern die Rede ist."Hausbesitzer sollten bei der Wahl des Anbieters genau hinschauen - doch längerzögern sollten sie gewiss nicht", sagt Lukas Linthout, Geschäftsführer derVoltpol GmbH. "Die Anschaffung lohnt sich momentan allein schon deshalb, weilModule, Speicher und die Installation von der Mehrwertsteuer befreit sind. Wirwissen allerdings nicht, wie sich die Lage bei der Förderung langfristigentwickelt. Dazu kommt, dass die eigene PV-Anlage für eine unabhängigeVersorgung steht. Es kann nicht sinnvoll sein, den Wunsch nach Sicherheit aufeine unbestimmte Zukunft zu vertagen.""Die Effizienz einer PV-Anlage hängt vom Standort, der Dachform und natürlichauch von der eingesetzten Technik ab", ergänzt sein Geschäftspartner KonstantinTuludis. "Für die Rentabilität ist deshalb eine sorgfältige Planung entscheidendund die liefert nur ein echter Fachbetrieb." Lukas Linthout und KonstantinTuludis haben sich nach ihrem Studium für eine Unternehmensgründung im Bereichder Zukunftstechnologien entschieden. Mit der Voltpol GmbH wollen sie dieEnergiewende vorantreiben und die Stromversorgung in die Hände der Hausbesitzerlegen. Das Team um Lukas Linthout und Konstantin Tuludis steht für einenRundum-Service, der von der ersten Beratung über die Planung bis zur Montagereicht und die Kunden auch danach bei der Wartung der Anlagen begleitet. Es gehtden Solar-Experten um eine solide Planung, eine schnelle Lieferung und diefachgerechte Installation.So laufen Beratung und Planung bei der Voltpol GmbH ab"Wir legen großen Wert auf eine intensive Beratung, damit unsere Kunden wirklichverstehen, was wir ihnen anbieten und warum es sich für sie lohnt", erzählt