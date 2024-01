Als Grund für die Herabstufung von "Halten" auf "Verkaufen" nennt Analyst Brent Thill, dass das Unternehmen mit seinem Fokus auf die Auswertung riesiger Datenmengen mithilfe von künstlicher Intelligenz langfristig zwar bestens aufgestellt sei, die Rallye im vergangenen Jahr allerdings zu einer aktuell nicht zu rechtfertigenden Bewertung geführt habe.

Es sei Palantir zwar gelungen, auf dem Hype um künstliche Intelligenz mitzuschwimmen, dieser sei aber überbewertet, da es Palantir an einer klar erkennbaren Monetarisierungsstrategie fehle.

Dem Jefferies-Analysten ist daher nicht klar, woher das aktuell eingepreiste Gewinnwachstum herkommen soll, weswegen er die Aktie mit einem Kursziel von 13 US-Dollar versehen hat. Das entspricht gegenüber dem Schlusskurs von gestern einem Abwärtspotenzial von 20 Prozent.

Langfristig positiver Ausblick

Trotz seiner Zweifel über die Kursentwicklung in den kommenden zwölf Monaten, betont Brent Thill, der laut Ranking-Portal TipRanks auf eine schwache Trefferquote kommt, dass er auf lange Sicht Fan des Unternehmens und seines Geschäftsmodelles sei: Der von Palantir fokussierte Markt ist bislang noch kaum erschlossen.

Fazit: Sollte der Aktie im Verlauf des letzten Handelstages dieser Woche kein Intraday-Rebound gelingen, steht der im Oktober gestartete Aufwärtstrend zur Disposition.

Technisch nachhaltig in Bedrängnis geraten dürfte Palantir aber erst unterhalb der Horizontalunterstützung bei 14 US-Dollar. Wer in der Aktie investiert ist, sollte den heute zu erwartenden Kursverlusten also noch nicht allzu viel Bedeutung schenken.

Halten ist okay, für Investment Korrektur abwarten

Anleger, die noch nicht engagiert sind, sollten dagegen auf eine größere Korrektur hoffen. Die Kritik an der Bewertung ist angesichts eines für 2024 geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 55 durchaus berechtigt.

Die Palantir Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,54 % und einem Kurs von 14,33USD gehandelt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion