NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Knorr-Bremse von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 50 auf 60 Euro angehoben. Angesichts der schwierigen Aussichten der europäischen Nutzfahrzeughersteller 2024 sollten Anleger selektiv vorgehen, schrieb Analystin Virginia Montorsi in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Sie bevorzuge Daimler Truck als Nutznießer der starken Positionierung in Nordamerika sowie von Selbsthilfemaßnahmen zur Margensteigerung. Beim Zulieferer Knorr-Bremse spiegelten der Rückgang von Aktienkurs und Schätzungen inzwischen die schwache Ergebnisdynamik und den Margendruck besser wider./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2024 / 00:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2024 / 00:30 / EST

Die Knorr-Bremse Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 57,22EUR gehandelt.



Rating: Neutral

Kursziel: 60 Euro