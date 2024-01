Die als extrem zyklisch bekannte Chemiebranche könnte am Beginn einer vielversprechenden Erholung im Jahr 2024 stehen. Das schreiben die Experten der DZ-Bank in einer neuen Analyse. Nachdem 2023 von hohen Rohstoff- und Energiekosten sowie schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen geprägt war, sehen die Analysten vor allem bei Air Liquide gute Chancen.

Ein wesentlicher Wachstumstreiber ist die zunehmende Hinwendung zur Wasserstoffwirtschaft. Air Liquide, ein führender Akteur in diesem Segment, könnte von der von Bundeswirtschaftsminister Habeck initiierten Wasserstoff-Offensive in Deutschland profitieren.

Mit einem geplanten Wasserstoff-Kernnetz von 9.700 Kilometern und Investitionen in Höhe von rund 20 Milliarden Euro positioniert sich Air Liquide ideal, um von Großaufträgen im Aufbau von Wasserstoffinfrastrukturen zu profitieren. Das Unternehmen baut bereits seine Kapazitäten im Rhein-Ruhr-Gebiet aus und plant eine neue Elektrolyseanlage in Oberhausen zur Erzeugung von grünem Wasserstoff.

Neben Wasserstoff spielt auch Carbon Capturing eine zentrale Rolle im Portfolio von Air Liquide. Angesichts der steigenden Bedeutung von CO2-Reduktionsstrategien in der Industrie, gewinnen schlüsselfertige Carbon-Capturing-Lösungen zunehmend an Bedeutung. Air Liquide hat bereits mehrere bedeutende Referenzaufträge in diesem Bereich erhalten und ist an großen Projekten, wie dem KAIRO @ C-Projekt im Hafen von Antwerpen, beteiligt.

Trotz der eingetrübten Konjunkturaussichten konnte Air Liquide im dritten Quartal mit einem soliden organisches Umsatzwachstum von 1,5 Prozent punkten. Die Prognosen für den Gewinn pro Aktie sind positiv: Analysten erwarten für die Jahre 2023 bis 2025 eine kontinuierliche Steigerung. Mit einem erwarteten KGV von 22,9 für 2025 gilt Air Liquide aktuell als fair bewertet. Das Kursziel der DZ-Bank-Analysten liegt mit 183 Euro noch rund acht Prozent unter dem aktuellen Kurs.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion

