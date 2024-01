Mit Passkeys können Nutzer ihr imo-Konto bequem mit ihrem Gesicht, Fingerabdruck oder PIN während der Anmeldung entsperren. Diese biometrischen Daten werden nicht an imo gesendet, um die Privatsphäre der Nutzer zu schützen. imos hochmoderne asymmetrische Kryptographie schützt die Nutzer vor Passwortdiebstahl durch bösartige Websites. Durch die Verwendung von Fingerabdrücken und Gesichtserkennung zur Überprüfung der Identität eines Nutzers entfällt die Notwendigkeit, sich Passwörter zu merken und den mühsamen zweiten Authentifizierungsprozess per SMS zu durchlaufen, insbesondere bei grenzüberschreitender Nutzung. Diese Funktionen ermöglichen eine nahtlose und hochsichere Anmeldung, die das Anmeldeerlebnis für die weltweite Nutzerbasis von imo verbessert.

Passkeys stellt eine wesentliche Verbesserung der Kontosicherheit und des Zugangs dar. Führende Plattformen wie WhatsApp und TikTok haben die Technologie ebenfalls implementiert, um die anfälligen passwortbasierten Systeme und die mühsame SMS-basierte Zwei-Faktor-Authentifizierung zu überwinden. imo schließt sich dieser Entwicklung hin zu einer robusteren Login-Sicherheit an.

Während die globale Kommunikation voranschreitet, bleiben Sicherheitsbedenken vorrangig. imo bleibt der Entwicklung innovativer Lösungen für nahtloses, privates Messaging zwischen globalen Nutzern verpflichtet. Passkeys stellt die nächste Generation der Login-Technologie dar, und imo ist stolz darauf, diesen neuen Standard für seine wachsende globale Nutzerbasis voranzutreiben.

Sie erhalten imo kostenlos unter https://imo.im/.

Informationen zu imo

imo ist eine globale Instant-Kommunikationsplattform, die darauf abzielt, die bequemste, interaktivste und unterhaltsamste Art und Weise zu bieten, wie Menschen miteinander in Kontakt treten können. Durch zugängliche Audio- und Videokommunikationsdienste verbindet imo mehr als 200 Millionen Nutzer in 62 Sprachen in mehr als 170 Ländern und Regionen weltweit. imo bietet Menschen die Möglichkeit, sich über Meilen und Grenzen hinweg zu verbinden.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2218469/4478211/imo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/imo-lanciert-passkeys-fur-nahtloses-sicheres-login-302027202.html