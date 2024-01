Das Medizintechnik-Unternehmen Varian hat einen zehnjährigen Vertrag mit der Gesundheitsbehörde der kanadischen Provinz Nova Scotia abgeschlossen. Der Vertrag könnte dem Unternehmen bis zu 175 Millionen kanadische Dollar (etwa 120 Millionen Euro) einbringen. Ziel der Vereinbarung ist es, die Krebsversorgung in der Provinz zu verbessern, die eine überdurchschnittlich hohe Krebsrate aufweist. Die Partnerschaft soll die Behandlung von Krebserkrankungen von der Früherkennung bis zur Nachsorge beschleunigen. Siemens Healthineers plant, in der ersten Hälfte dieses Jahres eine Niederlassung in Halifax zu eröffnen und in den nächsten zehn Jahren insgesamt 38 Millionen Euro in den Standort zu investieren. Der neue Vertrag intensiviert die bereits bestehende Zusammenarbeit zwischen Nova Scotia Health und Varian. Trotz der positiven Nachrichten blieb die Aktie von Healthineers zunächst unbeeindruckt.