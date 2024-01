WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Arbeitsmarkt in den USA hat sich im Dezember robuster als erwartet gezeigt. So stieg die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft stärker als erwartet und die Arbeitslosenquote verharrte auf einem niedrigen Niveau. Dies geht aus den am Freitag in Washington veröffentlichten Zahlen des Arbeitsministeriums hervor. Die für die Inflation wichtige Lohnentwicklung blieb stark. Die Aussichten auf eine baldige Leitzinssenkung durch die US-Notenbank wurden so gedämpft.

Außerhalb der Landwirtschaft sind im Dezember 216 000 Stellen hinzugekommen. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 175 000 neuen Stellen gerechnet. Allerdings wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten um insgesamt 71 000 Stellen nach unten revidiert. Der Arbeitsmarkt bleibt weiter robust. Viele Unternehmen klagen über einen Arbeitskräftemangel.