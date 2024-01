NEW YORK (dpa-AFX) - Ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht hat am Freitag den US-Aktienmarkt zunächst nicht ausgebremst. Zwar nehmen die Sorgen vor länger hoch bleibenden Zinsen wieder etwas zu, doch könnte nach dem schwachen Jahresstart an den Börsen nun schon etwas mehr Realismus in den Kursen eingepreist sein. Die Erwartungen an sinkende Zinsen schon zu einem frühen Zeitpunkt im Jahr 2024 hatte bereits in den vergangenen Tagen Risse bekommen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel vor dem Wochenende mit plus 0,05 Prozent auf 37 460,43 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex in der ersten Woche des neuen Jahres ein Verlust von 0,6 Prozent an. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg am Freitag um 0,26 Prozent auf 16 324,41 Punkte, er hatte in dieser Woche bislang deutlicher Federn gelassen. Für den marktbreiten S&P 500 ging es im frühen Freitagshandel um 0,27 Prozent auf 4701,35 Zähler nach oben./ajx/he