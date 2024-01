Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Das zuständige Amtsgericht Charlottenburg ordnete am 03. Januardie vorläufige Insolvenzverwaltung über das Vermögen der "Alten- und Pflegeheimin Zerbst GmbH" an und bestellte Rechtsanwalt Christian Otto, Partner derKanzlei hww, zum vorläufigen Insolvenzverwalter. "Die Gesellschaft betreibt achtPflegeheime und drei Sozialstationen in mehreren Bundesländern. Insgesamt sindcirca 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Bewohner in denEinrichtungen und ihre Angehörigen von der Insolvenz betroffen. Die Löhne undGehälter der Mitarbeiter sind über das Insolvenzgeld gesichert. Die notwendigenMaßnahmen, um eine pünktliche Auszahlung sicherzustellen, sind eingeleitet. Esist unser vordringliches Ziel, die Versorgung der Bewohner in der gewohntenQualität fortzuführen. Sodann gilt es, im Interesse der Bewohner und für denErhalt der Arbeitsplätze der Mitarbeiter umgehend eine Fortführungslösung fürdie Einrichtungen zu schaffen. Hierzu wird in den kommenden Wochen einInvestorenprozess initiiert und durchgeführt", erklärt der vorläufigeInsolvenzverwalter Christian Otto. "Erst letztes Jahr konnten wir eineinsolvente Schwestereinrichtung der aktuell betroffenen Einrichtungen durch denVerkauf an einen Investor aus dem Sozialbereich retten. Dieses Beispiel stimmtmich auch für das aktuelle Verfahren sehr zuversichtlich", so Christian Ottoweiter.Tod des Geschäftsführers und Inhabers verursacht FührungslosigkeitDas Unternehmen ist durch den Tod seines Geschäftsführers und Inhabers im März2023 führungslos geworden. Um wieder handlungsfähig zu sein, wurde SimonLeopold, Geschäftsführer der ABG Consulting-Partner GmbH & Co. KG, alsSanierungsgeschäftsführer eingesetzt. Das Team des Interimsmanagers wird währendder Sanierung der Gesellschaft zudem die kaufmännische Begleitung übernehmen."Die Einrichtungen waren durch den Tod des bisherigen Geschäftsführerszwischenzeitlich bei wesentlichen Themenstellungen nahezu handlungsunfähig -ihre Existenz stand trotz des großen Einsatzes der Mitarbeiter in denvergangenen Monaten auf Messers Schneide. Durch das durch den Nachlasspflegerbeantragte (vorläufige) Insolvenzverfahren kann nun aber eine grundlegendeSanierung geprüft und umgesetzt werden. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wirhier gemeinsam eine für die Zukunft tragfähige Lösung finden werden", erläutertSimon Leopold.Pflege und Alltag der Bewohner laufen unverändert weiterDie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden bereits über die Situation und die