Das Wall-Street-Unternehmen Bernstein prognostiziert, dass Bitcoin in der zweiten Jahreshälfte ein neues Allzeithoch erreichen und das Jahr bei etwa 80.000 US-Dollar abschließen wird. Bis 2025 könnte der Bitcoin sogar 150.000 US-Dollar erreichen. Gautam Chhugani, Bernsteins leitender Kryptoanalyst, sieht 2024 als Wendepunkt für Kryptowährungen und warnt, dass es für Anleger kostspielig sein könnte, nicht in Krypto zu investieren. Bernstein empfiehlt Bitcoin-Mining-Aktien wie Riot Platforms und CleanSpark, die durch ihre eigene Mining-Kapazität einen starken operativen Vorteil haben. Chhugani sieht zudem ein günstiges makroökonomisches Klima für Krypto-Investitionen. Bernstein ist auch optimistisch in Bezug auf Ethereum und erwartet eine Genehmigung eines Ethereum-ETFs bis Juni 2024.