Der S&P 500 ist im vergangenen Jahr um rund 20 Prozent gestiegen. Ins neue Jahr ist der Leitindex dagegen holprig gestartet, mit einem Minus von rund zwei Prozent in der ersten Woche. Anleger sind nach der Euphorie der letzten zwei Monate vorsichtiger geworden und Marktteilnehmer schrauben ihre Erwartungen in Bezug auf Zinssenkungen zurück.

Die Strategen der Citi sehen das wirtschaftliche Umfeld als unterstützend für zyklische Sektoren und Märkte und bevorzugen Finanzwerte und Industriewerte sowie Regionen außerhalb der USA wie Europa und Schwellenländer. "Dank des günstigen zyklischen Engagements ist Europa für eine weitere Markterweiterung und potenzielle Konjunkturimpulse aus China gut positioniert", so Citi-Strategin Manthey.

Auch JPMorgans Marko Kolanovic sagte in der letzten Woche des Jahres, dass Investoren 2024 Bargeld gegenüber Aktien bevorzugen sollten, da es unwahrscheinlich erscheine, dass die Fed die Zinsen schnell senken werde.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

