MADRID (dpa-AFX) - Am ersten Tag eines Streiks bei der Fluggesellschaft Iberia hat es auf innerspanischen Strecken Verspätungen bei einigen Flügen gegeben. Während die IAG-Tochter Iberia am Freitag betonte, es hätten sich nur wenige Mitarbeiter des Bodenpersonals an dem Ausstand beteiligt, sprachen die Gewerkschaften von einer starken Teilnahme. Manche Maschinen mussten ohne das aufgegebene Gepäck starten, das dann per Lastwagen transportiert wurde, wie die Nachrichtenagentur Europa Press berichtete. Insgesamt wurden wegen des Streiks bis Montag 444 Flüge gestrichen.

Der Streik fällt in die Zeit des in Spanien besonders wichtigen Dreikönigsfestes am Samstag und beeinträchtigt auch den Rückreiseverkehr aus den Winterferien. Allerdings habe Iberia schon Alternativlösungen für rund 90 Prozent der betroffenen Fluggäste gefunden, hatte der Fernsehsender RTVE am Vortag berichtet. Die Gewerkschaften protestieren gegen eine befürchtete Verschlechterung der Arbeitsbedingungen des Bodenpersonals. Iberia gehört wie die Fluggesellschaften British Airways, Vueling, Aer Lingus und Level zum Konzern International Airlines Group (IAG)./ro/DP/stw

