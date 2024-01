So gut wird 2024

KOHLER, Wisconsin, 5. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Kohler Co. stellt seine hochmodernen Designs, innovativen neuen Produkte und Smart Home-Wellness-Experiences für die CES 2024 vor. Mit seinem Angebot möchte Kohler weiterhin dazu beitragen, Häuser und Wohnungen in persönliche Wohlfühloasen zu verwandeln, in denen Menschen zu sich selbst finden und sich erholen können.

Die vollständige interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/English/9235552-kohler-leading-edge-design-innovation-smart-home-wellness-at-ces-2024/