Hanau (ots) - Kreative Hochzeitsdienstleister lassen ihr ästhetischesVerständnis oft auch in ihr Marketing einfließen - wieso erzielen viele damitaber trotzdem nicht die gewünschten Ergebnisse? Carina Maikranz und MelanieAvanessian, Geschäftsführerinnen von Maikranz & Avanessian, einer auf dieHochzeitsbranche spezialisierten digitalen Unternehmensberatung, kennen dieseHürde. Sie wissen genau, worauf es dabei ankommt und wie Selbstständige ihrGeschäft optimieren können. Wie insbesondere das eigene Marketing verbessertwerden kann und welche Fehler dabei oft gemacht werden, erfahren Sie hier.Die Organisation einer Hochzeit mag für Gäste unkompliziert erscheinen und dieFeier ist für sie in wenigen Stunden vorüber. Doch für das Brautpaar bedeutetdies eine umfangreiche Planung und viel Zeit. Daher könnenHochzeitsdienstleister wie Fotografen, DJs, Musiker, Trauredner, Stylisten,Hochzeitsplaner, Deko-Verleiher und mehr engagiert werden, um den bedeutendstenTag im Leben eines Paares nach deren Wünschen zu gestalten. Obwohl diese Berufeals traumhaft gelten, sehen sich Dienstleister in dieser Branche oft einemÜberangebot gegenüber, da die Nachfrage begrenzt ist. Genauer gesagt: Siebefinden sich fest in einem Käufermarkt und müssen proaktiv nach neuen Kundensuchen, anstatt auf spontane Anfragen zu warten. "Eine aktive Präsenz aufPlattformen wie Instagram kann Selbstständigen in der Hochzeitsbranche zu mehrAnfragen verhelfen. Doch hierbei ergibt sich schnell eine falsche Sichtweise aufdas Thema Marketing, die alles andere als förderlich ist", erklärt CarinaMaikranz von Maikranz & Avanessian. "Trotz Bemühungen erzielen dieseMarketingstrategien nicht den gewünschten Effekt. Das kann nicht nur Frustrationhervorrufen, sondern auch Zeit und Geld kosten.""Die Lösung für effektives Marketing in der Hochzeitsbranche isterfreulicherweise einfach, da hier das Prinzip 'Weniger ist mehr' tatsächlichzutrifft", fügt ihre Geschäftspartnerin Melanie Avanessian hinzu. "Es gehtdarum, Marketingstrategien zu verwenden, die keine übermäßige Kreativarbeiterfordern und dennoch überzeugende Ergebnisse erzielen." Mit Maikranz &Avanessian bieten die erfahrenen Hochzeitsplanerinnen eine umfassende digitaleUnternehmensberatung für die Hochzeitsbranche an. Mit über zwölf JahrenErfahrung teilen sie nicht nur ihre eigenen Erlebnisse von mehr als 100geplanten Hochzeiten, sondern schulen auch angehende Hochzeitsplaner in denBereichen Marketing, Mindset und Vertrieb. Unter der Marke Maikranz Avanessiangeben die Expertinnen wertvolle Erkenntnisse weiter, um Hochzeitsdienstleisterndabei zu helfen, ihre Geschäftstätigkeit zu optimieren, den Umsatz zu steigern