NEW YORK (dpa-AFX) - Eine unerwartet starke Stimmungseintrübung im US-Dienstleistungssektor hat am Freitag den New Yorker Aktienmarkt angetrieben. Die Hoffnung auf bald sinkende Zinsen, die in den vergangenen Tagen deutlich gedämpft wurde, könnte nun wieder genährt werden.

Ein starker US-Arbeitsmarktbericht hatte zudem die Kurse nicht unter Druck setzen können. Es scheint nach dem schwachen Jahresstart an den Börsen derzeit etwas mehr Realismus in den Kursen eingepreist zu sein. Die Kursverluste der vergangenen Tage nach der Jahresendrally hatten bereits erkennen lassen, dass die Erwartungen an erste Zinssenkungen schon zu einem frühen Zeitpunkt im Jahr 2024 womöglich etwas übertrieben gewesen waren.