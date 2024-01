Devisen Euro zieht an - Stimmungsdaten aus den USA enttäuschen Der Euro hat am Freitag nach deutlichen Kursschwankungen an seine Vortageserholung angeknüpft. Die Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,0982 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den …