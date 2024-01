Analyst Michael Tyndall äußert Skepsis über die Bewertung von Tesla. Er glaubt, dass die Bewertung nicht auf der Rolle von Tesla als Autobauer basiert, sondern auf der Ungewissheit des Zeitplans und der Kommerzialisierung von Teslas verschiedenen Ideen wie Dojo, Full-Self-Driving und Optimus. Er geht davon aus, dass die Anlaufkosten für diese Projekte aufgrund hoher regulatorischer und technologischer Hürden höher als im Branchenvergleich sein werden. Tyndall rät daher zur Reduzierung der Tesla-Aktie und prognostiziert ein Kursziel von 146 US-Dollar, was einem Abwärtspotenzial von 38 Prozent entspricht. Diese Ansicht teilen auch andere Wall Street Analysten und JPMorgan. Im vierten Quartal 2023 lieferte Tesla 484.500 Fahrzeuge aus, was einem Wachstum von 20 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Tyndall zeigt sich jedoch besorgt über die geringste Wachstumsrate im Jahresvergleich und die langsamere Einführung von Elektrofahrzeugen, die etablierten Autobauern mehr Zeit zur Vorbereitung gibt. Er passt seine Preisannahmen für das Geschäftsjahr 2023 leicht an und erwartet mögliche weitere Preissenkungen, um das angestrebte Volumen zu erreichen.