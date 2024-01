Aktien Europa Schluss Verluste deutlich nach US-Daten eingegrenzt Positive Reaktionen auf US-Wirtschaftsdaten haben am Freitag die Verluste an den europäischen Börsen verringert. Beim EuroStoxx 50 blieb am Ende noch ein Minus von 0,23 Prozent auf 4463,51 Punkte. Für die erste Handelswoche des Jahres 2024 ergibt …