Kaufenswerte Aktien – Januar 2024 Seit einem halben Jahr identifizieren wir in unserer Serie „Kaufenswerte Aktien“ jeden Monat günstig bewertete Qualitätsaktien. Zum Jahreswechsel ziehen wir eine Zwischenbilanz. Wie haben sich unsere kaufenswerten Aktien entwickelt? Zwar geht es bei uns um das langfristige Investieren, aber wir wollten dennoch sehen, ob unsere Qualitätsauswahl bereits kurzfristig Früchte getragen hat. Und selbstverständlich stellen wir euch wie üblich die aktuellen Top 30 der kaufenswerten Aktien auf Basis unserer über 105.000 Mitglieder vor und nehmen drei kaufenswerte Aktien genauer unter die Lupe. So gut performten unsere kaufenswerten Aktien Im Jahr 2023 haben wir in sechs Ausgaben insgesamt 18 Qualitätsaktien als kaufenswert eingestuft. Von diesen 18 Aktien haben sich im letzten halben Jahr 13 seit unseren Analysen positiv entwickelt, während fünf Aktien verloren haben. Allerdings fielen die Verluste bei den Verlierern eher moderat aus. Zweistellige Verluste gab es lediglich bei zwei der fünf Verliereraktien mit einem Maximalverlust von 15 Prozent. Mit fünf der 13 Gewinneraktien im zweistelligen Plusbereich konnten sie die wenigen Verlierer deutlich überkompensieren. Das ist die Performance unserer kaufenswerten Aktien aus 2023 Die 3 größten Gewinner aus 2023 Wer im November bei dem schwedischen Beratungsunternehmen Sweco zugeschlagen hat, darf sich freuen. Denn seit unserer Analyse vor nur zwei Monaten ist der Aktienkurs um rund 31 Prozent gestiegen! Mit dem deutlichen Kursanstieg drängt sich ein Einmalkauf für uns aus heutiger Sicht nicht mehr auf, zumal sich die bereits vielversprechenden Prognosen nicht wesentlich verbessert haben. Total Return der Sweco Aktie seit Analyse Anfang November (2 Monate rechts dargestellt) Mit einem Total Return von über 25 Prozent seit August hat sich auch die Amgen Aktie prächtig entwickelt. Und trotz des Kursanstiegs ist Amgen für uns weiterhin kaufenswert, wobei du beim aktuellen Kurs deutliche Abstriche bei der kurz- bis mittelfristigen Renditeerwartung hinnehmen musst. Von daher könnte sich das Warten auf einen Rücksetzer mithilfe eines Kauflimits lohnen. Seit dem Stichtag unserer Zwischenbilanz zum Jahresende hat Amgen allerdings bereits weiter deutlich zugelegt. Total Return der Amgen Aktie seit Analyse Anfang August (5 Monate rechts dargestellt) Eine Rendite von 23 Prozent seit unserer Vorstellung im November hat Autodesk erzielt. Durch den Kursanstieg ist die Aktie nicht länger günstig, sondern nun fair bewertet. Wir stufen Autodesk aber weiterhin als risikoreiche Aktie ein, womit auch hohe Chancen einhergehen können. Seit dem Stichtag unserer Zwischenbilanz zum Jahresende ist der Kurs übrigens wieder deutlicher zurückgekommen. Total Return der Autodesk Aktie seit Analyse Anfang November (2 Monate rechts dargestellt) Die 3 größten Verlierer aus 2023 Schlusslicht ist Ahold Delhaize ist mit einem Minus von 15 Prozent seit August. Der Kursrückgang preist einen zwischenzeitlich operativen Gewinnrückgang sowie reduzierte Gewinnprognosen für die kommenden Geschäftsjahre ein. Mit einem bereinigten KGV von 10,9 und den nach wie vor guten Wachstumsaussichten bleibt Ahold Delhaize für uns eine attraktive Wahl im Einzelhandel. Der Jahresauftakt war jedenfalls bereits stark. Total Return der Ahold Delhaize Aktie seit Analyse Anfang August (5 Monate rechts dargestellt) Zweitgrößter Verlierer ist Diageo mit einem Minus von fast 15 Prozent seit Juli trotz Dividende. Die Wachstumsprognosen der Analysten für den bereinigten Gewinn in den kommenden Jahren sind im Durchschnitt deutlich gesunken. Aufgrund des günstigeren Kurses bleibt Diageo für uns trotz der reduzierten Prognosen langfristig kaufenswert. Total Return der Diageo Aktie seit Analyse Anfang Juli (6 Monate rechts dargestellt) Zalando hat im vergangenen Monat seit der Analyse Anfang Dezember gut sechs Prozent verloren. An den hohen Analystenschätzungen für den bereinigten Gewinn bis Ende 2026 hat sich seitdem jedoch wenig verändert. Zalando bleibt eine zugleich chancen- und risikoreiche Aktie. Total Return der Zalando Aktie seit Analyse Anfang Dezember (1 Monat rechts dargestellt) Als Premium-Mitglied erfährst du exklusiv, welche die kaufenswerten Aktien aus 2023 waren und welche Aktien wir diesen Monat für kaufenswert halten. Werde jetzt Premium-Mitglied und entdecke spannende Kaufchancen am Aktienmarkt und screene Qualitätsaktien aus allen Teilen der Welt! Jetzt den ganzen Premium-Artikel auf Aktienfinder.Net lesen.