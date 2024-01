Frische Zahlen aus den USA Rekord-Dividenden bei US-Unternehmen trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten - So profitieren Sie! Unglaubliche Rekorddividenden von 588 Milliarden US-Dollar: So haben S&P 500-Unternehmen in den USA das letzte Jahr dominiert, während Aktienrückkäufe einbrechen. Erfahren Sie die spannenden Hintergründe!