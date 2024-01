Der CNBC-Moderator Jim Cramer hat in der Sendung Squawk on the Street zugegeben, dass Warren Buffett und der verstorbene Charlie Munger das Potenzial von Bitcoin übersehen haben. Cramer, der früher als Krypto-Kritiker galt, bezeichnete Bitcoin als "technologisches Wunderwerk", das nicht verschwinden wird und eine Realität darstellt, mit der sich viele auseinandersetzen müssen. Trotz seiner positiven Äußerungen warnte Cramer jedoch, dass nicht alle Kryptowährungen überleben werden. Seine jüngsten Kommentare haben bei einigen Krypto-Enthusiasten Bedenken ausgelöst, die befürchten, dass dies ein Zeichen für einen bevorstehenden Marktabschwung sein könnte.