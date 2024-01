Die Aktie von QuantumScape verzeichnete nach einer Erfolgsmeldung einen Tagesgewinn von 43 Prozent, den größten seit November 2021. Trotz dieses Kurssprungs hat QuantumScape seit dem Allzeithoch im Dezember 2020 93 Prozent eingebüßt. Der Kurssprung verbesserte jedoch die technische Ausgangslage, da die Aktie über die 50-Tage-Linie sprang, was als wichtiger Meilenstein gilt. Der Trendstärkeindikator MACD wechselte das Vorzeichen und zeigt einen steigenden Trend an. Trotzdem sollten Anleger in den kommenden Tagen vorsichtig sein, da der Relative-Stärke-Index in den kurzfristig überkauften Bereich geklettert ist. Langfristige Investoren sollten die Aktie meiden, da QuantumScape derzeit kein operatives Geschäft hat und eine fundamentale Bewertung der Aktie daher unmöglich ist.