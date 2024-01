In mehreren Pitching-Runden wurden im Verlauf des Jahres 2023 zehn Finalisten aus verschiedenen Ländern ausgewählt. Sie durften ihre Konzepte beim großen Finale einer Jury bestehend aus Wissenschaftlern, Investoren und Unternehmern vorstellen. Sechs Finalisten erreichten den dritten Platz, drei den zweiten. Ausgezeichnet wurde das 2019 an der National University of Singapore gegründete Startup E3A Healthcare für seine herausragenden Medizinprodukte und Lösungen im Bereich des Gesundheitsmanagements für Neugeborene und Frauen.

Die PHBS-CJBS Global Pitch Competition wird von der städtischen Kommission für Entwicklung und Reform in Shenzhen, dem Wissenschafts-, Technologie- und Innovationsausschuss sowie vielen bekannten Risikokapitalgebern, Inkubatoren, wissenschaftlichen Forschungsinstituten und Branchenführern unterstützt. Der vor vier Jahren ins Leben gerufene Wettbewerb erfreut sich wachsender Beliebtheit, was für den internationalen Einfluss der beiden Bildungseinrichtungen bei Risikokapitalgebern und für ihren begeisterten Einsatz für die Startup-Szene steht.

Um den Geist der Innovation und des Entrepreneurships zu feiern, wurden auf der Veranstaltung außerdem zwei neue von der PHBS geförderte Institute eingeweiht. Das erste ist das Qianhai Institute of China-Britain International Innovation Space im Qianhai International Talent Hub, das Startups umfassende Unterstützung bieten will. Das zweite Institut ist das Innovation Engine des Center for Innovation & Entrepreneurship an der PHBS. Hier begleiten und fördern professionelle Mentoren Studenten und Forscher aus Wissenschaft und Ingenieurswesen bei der unternehmerischen Umsetzung ihrer Ideen.

Das Finale endete mit der Ausrufung der PHBS-CJBS Global Pitch Competition 2024, bei der der Fokus weiter auf Technologien in der Frühphase liegt, die vor der Series B-Finanzierungsphase stehen. Die erste Roadshow findet im Januar statt, das Finale im Oktober. Bei Interesse an einer Teilnahme scheiben Sie bitte ein E-Mail an competition@phbs.pku.edu.cn oder reichen Sie Ihr Programm unter https://jinshuju.net/f/bYTXNs ein.

