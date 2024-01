Tesla hat nahezu alle in China verkauften Fahrzeuge zurückgerufen, aufgrund von Problemen mit dem Autopilot-System, die das Unfallrisiko erhöhen könnten. Laut Bloomberg kann das Problem durch ein Over-the-Air-Update behoben werden. Der Rückruf betrifft 1,6 Millionen Fahrzeuge, die zwischen August 2014 und Dezember 2023 produziert wurden, einschließlich lokal hergestellter Model 3 und Model Y sowie importierter Premium-Modelle. Die chinesische Marktregulierungsbehörde warnte, dass Tesla-Fahrer die Autopilot-Funktionen missbrauchen könnten, was das Risiko von Kollisionen erhöht. Dieser Rückruf folgt auf die Kritik der National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), dass Tesla nicht genug tut, um sicherzustellen, dass Fahrer den Autopiloten korrekt nutzen. Tesla hat auch 7.538 Model S Limousinen und Model X SUVs in China zurückgerufen, um zu verhindern, dass sich die Türverriegelungen bei einem Aufprall öffnen. Dieser Rückruf betrifft Fahrzeuge, die zwischen Oktober 2022 und November 2023 produziert wurden. Trotz der Rückrufe behauptet CEO Elon Musk, dass die Welt kurz vor vollständig selbstfahrenden Autos steht, obwohl er von den Fahrern verlangt, die Hände am Lenkrad und die Augen auf der Straße zu behalten.