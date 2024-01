Auf den ersten Blick waren die heutigen US-Arbeitsmarktdaten gut und scheinen das Narrativ einer weichen Landung der US-Wirtschaft zu stützen. Aber nur auf den ersten Blick! Denn erneut wurde die Zahl neuer Stellen die Vormonate deutlich nach unten revidiert, sind Vollzeitjobs verschwunden und vor allem Teilzeitjobs entstanden etc. Die Biden-Administration hat ein Interesse daran, diese Arbeitsmarktdaten besser erscheinen zu lassen als sie tatsächlich sind - kein Zufall, dass Finanzministerin Yellen heute erklärte, dass die weiche Landung der US-Wirtschaft gelungen sei. Tatsächlich aber wird der Service-Sektor in den USA immer schwächer (heute ISM Index Service deutlich schwächer als erwartet) - das kündigt eine nahende Rezession an. Die Wall Street feierte heute die schwachen ISM-Daten - aber die Rally scheint wieder zu verpuffen..

Hinweise aus Video:

1. Letztes Webinar mit André Stagge und Markus Fugmann - hier anmelden

2. China: Schattenbanken-Gigant Zhongzhi ist bankrott

Das Video "Fake US-Arbeitsmarktdaten, Fake weiche Landung der Wirtschaft!" sehen Sie hier..