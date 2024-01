Jeff Currie von CNBC sieht Rohstoffe als den besten Investitionsbereich, mit Renditen von über 20% in vielen Teilen der Welt. Er erwartet, dass die US-Notenbank Federal Reserve die Zinsen senken wird, was in der Vergangenheit zu einem Anstieg der Rohstoffpreise geführt hat. Currie warnt davor, Short-Positionen bei Rohstoffen einzugehen, wenn die Fed die Zinsen senkt. Der jüngste Rückgang der Rohölpreise sei auf einen "einmaligen Angebotsanstieg" zurückzuführen, nicht auf eine sinkende Nachfrage. Er erwartet, dass westliche Regierungen ab 2024 ihre Umweltpolitik verschärfen und Sanktionen wieder in den Fokus rücken werden.