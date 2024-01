UELZEN (dpa-AFX) - Nach dem verheerenden Feuer in einer Klinik in der niedersächsischen Stadt Uelzen ist ein weiterer Mensch ums Leben gekommen. Die Zahl der Todesopfer erhöhte sich damit auf fünf. Der Patient sei nach dem Brand zunächst in ein anderes Krankenhaus gebracht worden und dort dann am Freitagnachmittag an seinen lebensgefährlichen Verletzungen gestorben, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Lüneburg am Freitagabend. Zunächst hatte der NDR berichtet.

Drei der Opfer starben nach Polizei-Angaben in dem Klinikum, ein weiterer Mensch war ebenfalls in ein anderes Krankenhaus gebracht worden und dann dort gestorben. Bei allen Opfern handelte es sich um Patientinnen und Patienten, wie die Helios Kliniken Schwerin GmbH und die Polizei mitteilten. Alter und Geschlecht wurden zunächst nicht genannt. Die Polizei sprach zudem von einer zweistelligen Zahl von Verletzten, nach Angaben des Klinikums der Fresenius-Tochter wurden sechs Menschen schwer sowie 16 weitere leicht und mittelschwer verletzt.

Die Ursache des Feuers, das am späten Donnerstagabend im dritten Stock der Klinik ausgebrochen und auf mehrere Patientenzimmer übergegriffen hatte, war unklar./len/DP/he

