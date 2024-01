Osnabrück (ots) - Vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage appelliertdie Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) an die Bundesregierung,in diesem Frühjahr endlich das angekündigte Tariftreuegesetz auf den Weg zubringen. Yasmin Fahimi sagte im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(NOZ): "Ich habe die Erwartung, dass die Bundesregierung dafür Sorge trägt, dasswir stabile Löhne behalten und sie durch entsprechende Tarifverträge absichernkönnen. Deshalb muss die Bundesregierung endlich das Tariftreuegesetzbeschließen". Öffentliche Gelder dürften "nicht länger für Geschäftsmodelle zurVerfügung stehen, die letztlich darauf beruhen, dass sich Unternehmen durchTarifflucht fairer Lohnvereinbarungen entziehen"."Die anhaltende Tarifflucht führt durch fehlende Steuereinnahmen, fehlendeSozialabgaben und fehlende Kaufkraft zu volkswirtschaftlichen Schäden in Höhevon 130 Milliarden Euro jedes Jahr", betonte DGB-Chefin Fahimi in der NOZ. EinTariftreuegesetz könnte die Vergabe öffentlicher Aufträge an bestimmteUnternehmen daran knüpfen, dass diese einen für die jeweilige Brancherepräsentativen Tarifvertrag einhalten. Hintergrund für die Pläne ist, dass dieZahl tarifgebundener Arbeitsplätze seit Jahrzehnten sinkt.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/5686124OTS: Neue Osnabrücker Zeitung