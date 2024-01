Natürlich beschimpfen die Medien jetzt die Bauern, rechtsradikal unterwandert zu werden. Diese Leute können nämlich gar nicht mehr begreifen, was Kritik ist.

Und ich denke: Besser feuchte Träume im richtigen Film als für immer im falschen Film zu verharren.

Aber was haben sich diese Medienleute nur die ganze Zeit über mit mir erlaubt? Ich kann es heute noch kaum fassen.

Ich glaube, mein Vater hat die Zeitung „Die Welt“ durchgängig von deren Gründung im Jahr 1946 bis kurz nach der Jahrtausendwende gelesen, als er das nicht mehr konnte.

Über lange Jahr bin ich dann in seine Fußstapfen getreten, schließlich war Axel Springer der einzige Verleger in Deutschland, der sich nicht in die Hosen gemacht hat und in der eingemauerten Stadt geblieben ist.

Und die „Tagesschau“ haben wir auch geschaut. Das ist bei mir jedoch schon seit 2015 vorbei.

Doch es wurde auch immer schwieriger mit mir und der Internetausgabe „Welt Online“, obwohl in der Coronakrise dort als eines der ganz wenigen auch andere Meinungen zugelassen hat. Schluss war dann, als der Chefredakteur Ulf Poschardt die AfD als „Umstürzler“ bezeichnet hat.

Da habe ich noch einmal einen wütenden Brief geschrieben, wie man denn so blind sein kann, nicht zu sehen, dass die Wirkliche Gefahr für unser Land von den Grünen ausgeht, doch davon wollte niemand etwas wissen.

Heute hat sich das Fähnchen dort gedreht. Doch zu spät. Wenn heute Ulf Poschardt bei mir in der Gegend mit seinem Porsche herumkurvt und ich eine Kastanie finde, werfe ich sie nach ihm.

Und auch diese Hörigkeit den USA gegenüber, was dann in den lächerlichen Berichten zur Sprengung von Nord Stream führte. Das sollen Ukrainer von einem Segelboot aus gemacht haben, obwohl dafür Unterdruckkammern gebraucht wurden, die weit größer sind als das Segelboot selbst.

Aber klar, wenn die Axel Springer Verlagsgruppe groß in den USA expandiert, darf ihr Flaggschiff natürlich nicht gegen die USA schießen.

Das Problem ist jedoch weitreichender, allgemeiner und vor allem weit gravierender. Denn wenn jemand so wie ich, der politisch in vielen Dingen noch ein bisschen dumm und naiv ist, auf berechnende und skrupellose Meinungsmacher trifft, kann das eigentlich nur in einem Unfall enden.

Langsam jedoch fangen die Unfallverletzungen bei mir an zu heilen. Auch Dank der vielen tollen und unabhängigen Menschen auf X und Youtube.

Doch es gibt immer noch Dinge, da falle ich regelrecht hinten über. Und das betrifft eigentlich sämtliche Mainstream-Medien in unserem Land.

Nehmen wir nur den Fall des Verfassungsschutzes. Da landauf und landab mit bewusst inszenierter Besorgnis verkündet, dass in immer mehr Bundesländern der Verfassungsschutz die AfD als gesichert rechtsextrem einstuft.

Und es wird suggeriert, der Verfassungsschutz sei eine neutrale Instanz der Justiz wie das Bundesverfassungsgericht. Dabei stimmt das überhaupt nicht!

Ich habe es jedoch nicht gewusst und ich tippe mal, viele andere Bürger auch nicht. Der Verfassungsschutz ist vielmehr ein Teil der Exekutive und weisungsgebunden gegenüber dem jeweiligen Innenministerium.

Kein Wunder also, dass die Innenminister der das Land regierenden Parteienclique immer genau dort die Opposition per „Verfassungsschutz“ verunglimpft, wo diese zur echten Konkurrenz wird.

Hier haben die Verfassungsväter wohl leider geschlafen. Aber mit solch kriminellen Aktionen von Menschen, die sich als Demokraten bezeichnen, konnte man wohl auch kaum rechnen.

Zum Glück nützt das jedoch alles nicht. Und für ein Verbotsverfahren brauchen die gebrannten Kinder das Bundesverfassungsgericht. Ich denke, das werden sie daher schön sein lassen.

Und hat jemand die Bilder aus Mailand gesehen? Kein Italiener und keine einzige Frau auf dem großen Platz. Bald werden unsere eigenen Frauen nur noch in Burka auf die Straße gehen können, um von den Migranten nicht angefallen zu werden.

Ich spüre daher auch eine Wut in mir, die jeden Tag größer wird. Und wenn das selbst bei einem Menschen wie mir so ist, kann ich mir gut vorstellen, was in anderen Menschen in unserem Land vorgeht.

Ich wage daher jetzt einmal die Prognose, dass die Zeit bis zum Machtwechsel und der Machtwechsel selbst nicht in geordneten Bahnen ablaufen wird.

Man denke an den Beginn der 1930er Jahre! Nur dass heute das Geschehen seitenverkehrt abläuft und Beteiligten andere sind. Silvester 2025 wird unser Land nicht mehr wiederzuerkennen sein.

Und vielleicht ist das ja auch gut so.

Bernd Niquet