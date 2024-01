Der Chevron-Aktie stehen wichtige Handelstage ins Haus. Mit der Rückeroberung der 150 US-Dollar gelang der Aktie aus charttechnischer Sicht ein wichtiger Schritt. Seitdem „klemmt“ es jedoch ein wenig.

Statt die Erholung weiter voranzutreiben und sich von den 150 US-Dollar abzusetzen, „klebt“ Chevron an dieser Marke. Diese Schwäche wirft Fragen auf…

Chevron bildete im Bereich von 140+ US-Dollar / 146+ US-Dollar einen tragfähigen Boden aus. In der zweiten Dezember-Hälfte schwang sich die Aktie schließlich in Richtung 150 US-Dollar auf. In diesem Bereich verläuft eine wichtige Horizontallinie.

Mit dem erfolgreichen Ausbruch über die 150 US-Dollar schien die Tür in Richtung 160 US-Dollar / 164 US-Dollar offen zu stehen. Doch die 150 US-Dollar üben nach wie vor eine gewisse Anziehungskraft auf den Aktienkurs aus, sodass sich Chevron noch nicht entscheidend absetzen konnte.

Wie könnte es nun weitergehen? Ein Rücksetzer unter die 150 US-Dollar würde Chevron aus charttechnischer Sicht wieder in Bedrängnis bringen und den Kursbereich 146+ US-Dollar / 140+ US-Dollar als potentielles Bewegungsziel aktivieren. Eine Bewegung in Richtung 160 US-Dollar / 164 US-Dollar ist nach wie vor möglich.