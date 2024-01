Folker Hellmeyer äußert sich im Interview mit Martin Kerscher zu den aktuellen Wirtschaftsdaten. Er sieht die Weltwirtschaft insgesamt positiv, jedoch bleibt Europa und insbesondere Deutschland ein Sorgenkind. Der ifo-Index für den Einzelhandel ist auf dem tiefsten Niveau seit 2023 und das Steuerwachstum liegt bei 2,1 Prozent, was kaufkraftbereinigt ein Minus von 3,9 Prozent bedeutet. Hellmeyer warnt vor einer möglichen Verschlechterung der fiskalischen Situation im neuen Jahr, sollte die Konjunktur nicht anziehen. Er kritisiert, dass Deutschland im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern nach der Eurodefizitkrise 2010-2012 keine Reformen durchgeführt hat und nun die Konsequenzen trägt. Zudem sieht er bei der aktuellen Regierung keine Bereitschaft, strukturelle Probleme wie Bildung, Infrastruktur und IT anzugehen. Hellmeyer fordert eine Rückkehr zur Leistungsgesellschaft und konkurrenzfähige Rahmenbedingungen in Form eines effizienten Steuer- und Bürokratiesystems sowie einer zukunftsfähigen Infrastruktur.