In den 1990er Jahren investierten Mark und Christina Bezos, auf Anraten ihres Bruders Jeff Bezos, jeweils 10.000 US-Dollar in Amazon-Aktien. Diese Investition könnte sie heute zu Milliardären gemacht haben, da der Wert ihrer Anteile auf über eine Milliarde US-Dollar gestiegen ist, was einer Rendite von etwa 10.250.000 Prozent entspricht. Jeff Bezos gründete Amazon 1994 und erkannte das Potenzial des E-Commerce, obwohl das Internet zu dieser Zeit hauptsächlich von Behörden und Bildungseinrichtungen genutzt wurde. Trotz des hohen Risikos, das er selbst auf über 50 Prozent schätzte, konnte er seine Familie und andere Investoren von seiner Idee überzeugen. Amazon überstand die Dot-Com-Blase und expandierte über den Online-Handel hinaus, was zu einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Billionen US-Dollar führte.