Die Chemiebranche könnte 2024 eine Erholung erleben, so die DZ-Bank-Analysten. Besonders der Industriegasehersteller Air Liquide könnte profitieren, da er von einer starken Nachfrage, insbesondere im Bereich der Industrie- und medizinischen Gase, profitiert. Durch strategische Preiserhöhungen konnte das Unternehmen seine Margen in allen Kernmärkten verbessern. Ein wichtiger Wachstumstreiber ist die zunehmende Hinwendung zur Wasserstoffwirtschaft. Air Liquide könnte von der Wasserstoff-Offensive in Deutschland profitieren, die von Bundeswirtschaftsminister Habeck initiiert wurde. Mit einem geplanten Wasserstoff-Kernnetz von 9.700 Kilometern und Investitionen von rund 20 Milliarden Euro ist Air Liquide gut positioniert, um von Großaufträgen im Aufbau von Wasserstoffinfrastrukturen zu profitieren. Das Unternehmen erweitert bereits seine Kapazitäten im Rhein-Ruhr-Gebiet und plant eine neue Elektrolyseanlage in Oberhausen zur Erzeugung von grünem Wasserstoff. Auch Carbon Capturing spielt eine zentrale Rolle im Portfolio von Air Liquide. Trotz eingetrübter Konjunkturaussichten konnte Air Liquide im dritten Quartal ein solides organisches Umsatzwachstum von 1,5 Prozent verzeichnen. Die Prognosen für den Gewinn pro Aktie sind positiv und Analysten erwarten eine kontinuierliche Steigerung von 2023 bis 2025. Mit einem erwarteten KGV von 22,9 für 2025 gilt Air Liquide als fair bewertet. Das Kursziel der DZ-Bank-Analysten liegt mit 183 Euro noch rund acht Prozent unter dem aktuellen Kurs.