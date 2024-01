Die deutsche Rüstungsindustrie will in den kommenden Jahren ihre Kapazitäten erhöhen. Die Zahl der Großgeräte wie gepanzerte Fahrzeuge, aber auch Munition wie Granaten und Raketen wird voraussichtlich massiv zunehmen. Laut Branchenangaben werden die Unternehmen Krauss-Maffei-Wegmann und Rheinmetall die Herstellung von Leopard-Kampfpanzern auf rund 100 Einheiten pro Jahr verdoppeln. Auch die Produktion von Artilleriegeschossen wollen Rheinmetall und Diehl deutlich steigern, von derzeit 350.000 auf rund 700.000 bis 2025. Der Kapazitätsausbau ist eine direkte Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die neuen Waffen sollen vor allem an die Bundeswehr und NATO-Verbündete wie Norwegen geliefert werden. Einige der Bestände, die die jeweiligen Regierungen der Ukraine übergeben haben, müssen ersetzt werden.

Für 2026 plant das Management von Rheinmetall einen Gewinn pro Aktie von 31,03 Euro. Geht man aktuell von der Erfüllung dieser Planzahlen aus, sinkt das erwartete KGV 2026 auf jetzt 9,83. Im historischen Vergleich über die vergangenen 10 Jahre war das KGV noch nie so günstig. Zumindest in Deutschland ist eine Aufrüstung über die kommenden 10 Jahre geplant, nachdem von Russland auch aggressive Ausgaben im Rüstungsbereich erwartet werden. Die Aktie von Rheinmetall hat am Dienstagnachmittag des 2. Januars 2024 erstmals die Marke von 300 Euro geknackt. Der extrem gute Lauf setzt sich mit Beginn des neuen Jahres damit fort. Unterstützung kam durch positive Studien der Bank of America (BofA) und JPMorgan. Mit einem Schlusskurs am letzten Freitag in Höhe von 305,10 Euro wurde der seit 4. April 2023 gültige Widerstand gebrochen und der Kurs verlässt eine seit damals gültige Seitwärtsrange. Die Bullen haben aktuell den Widerstand bei 335,70 Euro im Visier. Sollte diese Schwelle nicht auf direktem Wege markiert werden, könnte sie auch nach einem kleinen Rücksetzer im Fokus der Optimisten bleiben.

Rheinmetall AG (Tageschart in Euro) Tendenz: