"Angesichts der Abschwächung des globalen wirtschaftlichen Ausblicks und des Nachlassens der saisonalen Nachfragestärke überrascht es nicht, dass Saudi-Arabien seine offiziellen Verkaufspreise so stark senkt", sagte Serena Huang, leitende Asienanalystin bei Vortexa. Sie betonte, dass dieser Schritt für Saudi-Arabien entscheidend sei, um seinen Marktanteil zu wahren.

Die chinesischen Aktienmärkte zeigen ebenfalls eine negative Reaktion auf diese Entwicklung, gestützt von einem weiter schwächeren Wirtschaftsausblick. Der technologieorientierte Hang Seng Index verzeichnete einen Rückgang von ungefähr zwei Prozent, wobei Aktien von Unternehmen wie BYD und Tencent ähnlich starke Einbußen erlitten.

Die Stimmung unter den Anlegern in China bleibt trotz der Erholung der globalen Aktienmärkte in den letzten beiden Monaten des Jahres 2023 recht negativ, schreiben die Analysten der Nomura Group. "In China gab es mehr Anzeichen für eine Unterstützung der Wirtschaft, aber die Aktienanleger scheinen immer noch nicht überzeugt zu sein", zitiert Bloomberg die Analysten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

Tipp aus der Redaktion Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Tee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Tee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.