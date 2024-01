Ein Stärkesignal würde dabei mit einem Anstieg über den 10er-EMA entstehen, der aktuell bei 16.637 Punkten notiert. In diesem Fall wäre ein weiterer Hochlauf bis 16.800 Punkte und 17.000 Punkte zu erwarten. Prallt der DAX hingegen im Bereich um den 10er-EMA wieder nach unten ab, wäre mit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis zur Unterstützung im Bereich von zunächst 16.400 Punkten zu rechnen. Darunter wäre der 50er-EMA bei 16.246 Punkten die nächste Anlaufmarke.

Am heutigen Montag steht vor allem der sentix-Konjunkturindex der Eurozone für Januar im Fokus, der um 10:30 Uhr publiziert wird. Analysten erwarten hier einen Stand von -15,5 Punkten, nach -16,8 Punkten zuvor. Um 11:00 Uhr wird zudem in der Eurozone der Einzelhandelsumsatz für November publiziert. Bei den Einzelaktien stehen unter anderem die Papiere von Bayer nach positiven Studiendaten im Blick. Vorbörslich zeigen sich die Bayer-Aktien mit +1,86% bei aktuell 35,87 Euro im Plus.