Die seit fünf Wochen anhaltende Erfolgsserie der Bayer -Aktie reißt nicht ab. In das Wochenende verabschiedeten sich die Papiere zwar unverändert, zum Start in die neue Woche profitieren die Leverkusener aber von positiven Studiendaten.

Elinzanetant, ein Wirkstoff zur Behandlung von Beschwerden während der Wechseljahre, hat in einer Phase-III-Studie alle releveanten Endpunkte erreichen können und dürfte sich damit für eine rasche Zulassung qualifizieren. Eine besonders hohe Wirksamkeit erreichte das Präparat offenbar bei der Eindämmung von Hitzewallungen und Schlafstörungen.

Mit dem Wirkstoff verzichtet Bayer laut Aussage des Forschungschefs Christian Rommel auf eine hormonelle Behandlung zum Management der Wechseljahre – das dürfte für viele Betroffene ein großer Pluspunkt sein und für eine hohe Akzeptanz der Therapie sorgen.

Milliardenumsatz erwartet

Elinzanetant gilt als Blockbuster-Kandidat. Als Blockbuster werden in der Pharma- und Gesundheitsindustrie Medikamente mit einem jährlichen Umsatz von einer Milliarde Euro (bzw. US-Dollar) und mehr verstanden.

Die mit dem Studienerfolg verbundene, bald zu erwartende Zulassung könnte die Lücke füllen, die der im November final gescheiterte Medikamentenkandidat Asunedxian hinterlassen und die Aktie auf den niedrigsten Stand seit der Finanzkrise geschickt hat.

An der Börse ist die Nachricht gut angekommen, die Aktie eröffnete stark bei über 36 Euro, hat in einem lustlosen Gesamtmarktumfeld einen Teil ihrer Gewinne inzwischen aber wieder abgeben müssen.

Nichtsdestotrotz dürfte der freundliche Wochenstart für die Aktie dafür sorgen, dass die Chancen auf eine Fortsetzung der in die sechste Woche gehenden Aufholjagd gut sind.

Die anhaltende Gewinnserie sorgt für eine Erholung nicht nur des im vergangenen Jahr stark gebeutelten Kurses, sondern auch der technischen Indikation.

Fazit: Weitere Gewinne gewahrscheinlich

Schon in der vergangenen Woche sind in den Papieren substanzielle Verbesserungen zu beobachten gewesen, vor allem der Trendstärkeindikator MACD hat ein wichtiges Signal zur Entspannung geliefert.

Wer erst kürzlich eingestiegen ist, hält in Erwartung weiterer Gewinne an der Aktie fest. Noch nicht investierte Anleger können zugreifen – wichtige Hürden stellen sich der Aktie erst im Bereich von 40 bis 42 Euro in den Weg.

Die Bayer Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 35,11EUR gehandelt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion