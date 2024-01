Bayer - Abprall am 50er-EMA Die Bayer-Aktie hat in der laufenden Erholung den 50er-EMA und damit die übliche Anlaufmarke einer Erholung in der Extension erreicht. Der 50er-EMA bildet einen massiven Widerstand. Wobei zu beachten ist, dass sich über dem 50er-EMA direkt die …