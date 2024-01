Wall Street-Aktienmärkte: Die 5 Handelstage-Regel - heute geht es um viel!

Der Jahresstart der US-Aktienmärkte war nicht gerade berauschend - und heute ist der fünfte Handelstag des Jahres, der darüber entscheidet, wie die von der Wall Street stark beachtete 5-Handelstage-Regel ausfallen wird. Denn die ersten fünf Handelstage eines Jahres gelten oft als Indikator für das Geamtjahr, das gilt insbesondere in Jahren mit einer US-Präsidentschaftswahl: in 83% der Fälle ist die Tendenz der ersten fünf Handelstage in solchen Jahren dann auch die Tendenz des Gesamtjahres. Da die Wall Street extrem Statistik-gläubig ist, kann sich diese Regel zu einer Art selbsterfüllenden Prophezeiung entwickeln. Heute dürften viele große Investoren an die Märkte zurück kehren, auch deshalb ist der heutige Handelstag für die Aktienmärkte aussagekräftig..

Hinweise aus Video: