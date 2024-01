Harpoon entwickelt Medikamente, die das körpereigene Immunsystem zur Bekämpfung von Krebs, einschließlich einer Art von Lungenkrebs und multiplem Myelom, nutzen. Die Technologie von Harpoon umfasst T-Zell-Engager, Medikamente, die das körpereigene Immunsystem eines Patienten nutzen sollen, um Tumorzellen zu töten. Im Oktober berichtete das Unternehmen von positiven Ergebnissen seiner Lungenkrebsbehandlung in einer frühen bis mittleren Studienphase.

Merck hat sein neues Produktportfolio aktiv mit externen Wirkstoffkandidaten aufgebaut. Im Oktober stimmte das Unternehmen zu, die Rechte für den Verkauf von drei experimentellen Krebsmedikamenten von Daiichi Sankyo zu erwerben. Der Deal umfasste eine Vorauszahlung von vier Milliarden US-Dollar und potenzielle zukünftige Zahlungen in Höhe von 22 Milliarden US-Dollar. Im April kündigte Merck einen 10,8-Milliarden-US-Dollar-Deal für Prometheus an, einem Hersteller von Autoimmunmedikamenten.

Die Aktien von Harpoon Therapeutics noteiren im vorbörslichen Handel um 102 Prozent höher bei 21,29 US-Dollar, Maerck-Titel fallen leicht.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

