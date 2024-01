Musk habe LSD, Kokain, Ecstasy und psychedelische Pilze konsumiert, oft auf privaten Partys, zitiert die Zeitung anonyme Zeugen. Der Drogenkonsum des CEOs von Tesla und SpaceX dauert den Angaben zufolge an, wobei er insbesondere Ketamin nehmen soll. Musk sagte im August, er habe ein Rezept für das Medikament als Antidepressivum.

Nachdem Musk im September 2018 im Podcast des US-Comedian Joe Rogan öffentlich Marihuana geraucht hatte, überprüfte das Pentagon die Sicherheitsfreigabe im Zusammenhang mit seiner Rolle als CEO von SpaceX, die für den Start militärischer Spionagesatelliten zertifiziert ist.

"Nach diesem einen Zug mit Rogan habe ich mich auf Bitten der NASA bereit erklärt, drei Jahre lang stichprobenartige Drogentests durchzuführen", schrieb der 52-jährige Musk am Sonntag auf X, dem Social-Media-Unternehmen, das ihm gehört. "Es wurden nicht einmal Spuren von Drogen oder Alkohol gefunden."

Ein Anwalt des Milliardärs, Alex Spiro, bestätigte dies. Sein Mandant werde "bei SpaceX regelmäßig und nach dem Zufallsprinzip auf Drogen getestet und sei noch nie bei einem Test durchgefallen", sagte Spiro.

SpaceX ist das einzige US-Unternehmen, das für den Transport von NASA-Astronauten zur und von der Internationalen Raumstation zugelassen ist. Das Pentagon hat in den letzten Jahren vermehrt Raketen des Unternehmens gekauft und im Juni einen Vertrag mit SpaceXs Satellitenkommunikationsunternehmen Starlink zur Unterstützung des ukrainischen Militärs abgeschlossen.

In der Führungsetage der Musk-Konzerne soll es bereits zu Verärgerung über seinen vermeintlichen Drogenkonsum gekommen sein, führt das WSJ aus. So habe Linda Johnson Rice, die den Rang eines Director bei Tesla innehatte, ihre Position 2019 aufgegeben – aus Frustration über Musks Verhalten und aus Sorge über seinen Drogenkonsum.

Musk leitet sechs Unternehmen: Tesla, SpaceX und X, das Social-Media-Unternehmen, das früher unter dem Namen Twitter bekannt war, das Tunnelbauunternehmen The Boring Co, den Entwickler von Gehirnimplantaten Neuralink und das Start-up für künstliche Intelligenz xAI. Mit einem Nettovermögen von knapp 220 Milliarden US-Dollar gilt er als der reichste Mensch der Welt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion

