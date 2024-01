Bastei Lübbe hebt Umsatz- und Gewinnprognose für 2023/2024 deutlich an "Bastei Lübbe blickt optimistisch in die Zukunft: Für das Geschäftsjahr 2023/2024 werden Umsatz- und Ergebnisprognosen nach oben korrigiert. Besonders Audio-Formate und community-getriebene Geschäftsmodelle treiben das Wachstum an."