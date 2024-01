Potenzielle Emittenten von Bitcoin-ETFs haben bis Montagmorgen in Washington Zeit, um letzte Änderungen an ihren Anträgen vorzunehmen. Die SEC hat bis zum 10. Januar Zeit, um zumindest einen dieser Anträge zu bearbeiten. Es gibt zwei technische Anforderungen, die erfüllt werden müssen, bevor ein Bitcoin-ETF den Handel aufnehmen kann. Erstens muss die SEC den Anträgen der Börsen zustimmen, die die ETFs listen würden. Zweitens muss die Behörde die Registrierungsanträge der potenziellen Emittenten genehmigen. Mehrere Emittenten erwarten die Genehmigung am Dienstag oder Mittwoch. Wenn die SEC beide Genehmigungen erteilt, könnten die ETFs bereits am darauf folgenden Werktag mit dem Handel beginnen. Befürworter argumentieren, dass Bitcoin-ETFs einen Wendepunkt für digitale Vermögenswerte darstellen würden. Es stehen Milliarden von US-Dollar auf dem Spiel. Die SEC hatte bisher Bedenken hinsichtlich des Anlegerschutzes und des Potenzials zur Marktmanipulation. Seit einem wichtigen Rechtsstreit im August häufen sich jedoch Spekulationen, dass die Aufsichtsbehörde dem wachsenden Interesse nachgeben muss. Marktwetten auf eine baldige Zulassung haben den Bitcoin-Kurs im vergangenen Jahr um rund 160 Prozent steigen lassen. Der Kurs hält sich seit Anfang 2024 um 44.000 US-Dollar. Am Montagmorgen fiel er um etwa 1,5 Prozent auf 43.640 US-Dollar.